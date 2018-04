Coldiretti si tinge di rosa, alla guida dell'associazione una donna: ecco chi è

Passaggio del testimone alla guida di Coldiretti Ancona tra il presidente uscente Emanuele Befanucci e Maria Letizia Gardoni, eletta ieri (martedì 24 aprile) alla guida dell'associazione degli agricoltori dall'assemblea provinciale. Un'elezione, quella della Gardoni, osimana di 29 anni, attuale delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa e già responsabile regionale degli under 30, che arriva nei 70 anni dalla fondazione della Federazione di Ancona di Coldiretti e che segna il culmine di una fitta serie di incontri nelle varie sezioni della provincia ma anche un punto di partenza. « Ci siamo presi l’impegno di non smettere di tornare sul territorio per raccogliere istanze e suggerimenti dalle aziende » assicura il direttore regionale Enzo Bottos. Il rinnovo di Coldiretti Ancona arriva in un momento molto importante per gli agricoltori, alle prese con varie problematiche e nel pieno della mobilitazione della categoria contro la Regione Marche che non ha ancora fornito risposte e azioni concrete sulla gestione della fauna selvatica. Cinghiali, lupi e non solo che creano « danni che non toccano più solo il settore agricolo – ha detto Befanucci nel corso della sua relazione finale – ma sono pericolo per gli stessi cittadini sulle strade. Da settimane attendiamo una risposta. Vogliamo che si cambi e per questo la mobilitazione continua » .

Tanto lavoro, insomma, attende la Gardoni che sarà affiancata dal nuovo direttivo composto da: Emanuele Befanucci, Massimiliano Carsetti, Federico Clementi, Adriano Galluzzi, Paolo Guglielmi, Massimo Maffeo, Massimo Michelini, Claudio Ottaviani, Giovanni Togni, Mario Turchi oltre a Francesca Gironi, Simone Orciari e Antonio Carletti, rispettivamente delegati di Donne Impresa, Giovani Impresa e Federpensionati. « Coldiretti va avanti non cambiando i propri principi e i propri valori – ha detto la Gardoni subito dopo l'elezione – un'azione che costa impegno, dedizione e sacrifici ma che ci consente di ascoltare la categoria e di poter continuare a dialogare con amministrazioni pubbliche ed enti economici per avviare percorsi di crescita. Dialogo che sarà duro e acceso quando non troveremo interlocutori capaci di capire le nostre istanze per tutelare il reddito e l'importanza delle aziende per la tenuta dei territori » .