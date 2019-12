Coldiretti Ancona, tornano i villaggi di Natale di Ancona e Jesi

Sette italiani su dieci (70%) frequentano quest’anno i tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane con il weekend dell’Immacolata e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri da mettere sotto l’albero.

E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè e per incontrare questa tendenza gli agricoltori torneranno per il secondo weekend ad Ancona e Jesi. Villaggio di Campagna Amica tra via Castelfidardo e piazza Stamira per gli anconetani con una ventina di stand tra panettoni alla visciola e i migliori vini doc marchigiani fino alle marmellate e all’olio extravergine di oliva. Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 19, gli anconetani hanno una chance di “rifornimento” della propria dispensa all’insegna della qualità. Ogni giorno si potranno prenotare visite, letture e laboratori creativi nell’area incontri e fattoria didattica allestita per l’occasione. Tra gli stand ci sarà anche quello con i prodotti dell’orto nel carcere di Barcaglione, nato dal progetto sociale che Federpensionati Coldiretti Ancona sta portando avanti con grande dedizione. A Jesi, invece, l'appuntamento natalizio con il meglio dell'agroalimentare del territorio è in piazza Spontini e piazza Indipendenza, sabato 14 dalle 16 alle 20 e domenica 15 dalle 10 alle 20.