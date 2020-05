Coldiretti Ancona, la vendita diretta torna in centro: torna Campagna Amica

ANCONA - Sulla via del ritorno alla normalità sventolano anche le bandiere gialle della Coldiretti che, sabato e domenica, riparte con i mercati di Campagna Amica nel centro di Ancona. Sabato mattina dalle 8 alle 13 in piazza Cavour e domenica 24 dalle 9 alle 19 in via Castelfidardo appuntamento, dunque, con gli agricoltori che fanno la vendita diretta dei prodotti del territorio. Un segnale positivo per tutti, dopo i mesi del lockdown, con un paniere di eccellenze fatto di olio extravergine di oliva, vino, ortaggi e frutta di stagione, creme di ortaggi, confetture, sott’olio, prodotti a base di lavanda, mele, vino cotto, sapa, vino di visciola e prodotti a base di visciola (biscotti, creme corpo), miele, pane, carne, formaggi e salumi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto rigorosamente a chilometro zero. L’ultimo mercato di Campagna Amica si era tenuto lo scorso 8 marzo, prima dell’ulteriore stretta per contenere il contagio da Covid-19. I contadini, già in quei giorni, si erano rimboccati le maniche per aiutare soprattutto le persone più anziane avviando un primo servizio sperimentale di consegne a domicilio. Servizio che poi è diventato necessità per la aziende agricole ma che ora, dato l’alto tasso di gradimento, molti agricoltori stanno pensando di confermare. Tra marzo e aprile Coldiretti Ancona ha stimato una media settimanale di 55 consegne ad azienda, incrementate fino a 65 di media nel mese di aprile, visti anche gli "straordinari" nella settimana che ha preceduto la Pasqua. Il ritorno nel capoluogo avrà tutte le regole previste per evitare rischi di contagio: mascherina obbligatoria per tutti, distanza interpersonale di almeno un metro, con segnalazioni a terra a indicare gli spazi, operatori in guanti, vietati gli assaggi e i clienti non possono assolutamente toccare la merce. Gli operatori dovranno mettere a disposizione gel e soluzioni alcoliche per l’igienizzazione delle mani. Ovviamente sono vietati gli assembramenti e i clienti dovranno sostare in area mercato giusto il tempo di fare la spesa.