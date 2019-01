Coldiretti Ancona, piace via Castelfidardo per il nuovo mercato di Campagna Amica

È piaciuta agli anconetani la nuova location del mercato domenicale di Campagna Amica Coldiretti. Tante presenze in via Castelfidardo dove tra i prodotti di eccellenza del campo, venduti direttamente dai contadini, grande spazio hanno avuto le arance che con la loro vitaminica C sono un importante aiuto per rafforzare le difese immunitarie contro l’influenza, soprattutto in vista del picco epidemico verso cui si stanno inoltrando le Marche. Oltre al sabato, appuntamento fisso dei sabato di piazza Cavour, dunque, un nuovo mercato che si terrà nelle seconde e nelle quarte domeniche del mese. Per ritrovare gli stand gialli la domenica occorrerà attendere fino al 10 febbraio. Il 24, la domenica sarà in maschera con la giornata dedicata al Carnevale e ai dolci tipici marchigiani di questo periodo. Ben altra maschera si vuole invece contrastare con la petizione Eat Original! Unmask your food con la quale Coldiretti chiede all’Ue una legge sull’obbligatorietà di indicare l’origine del cibo in etichetta. Anche ieri, centinaia di cittadini hanno detto sì, con una firma, a questa richiesta.