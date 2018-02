Il Codacons lancia "Studio legale", anno di copertura totale contro truffe e raggiri

I consumatori delle Marche sono sempre più preda di truffe, raggiri, disservizi, bollette troppo care, prodotti difettosi, multe illegittime e truffe on-line che trasformano la vita di tutti i giorni un vero e proprio incubo. In soccorso degli utenti della regione il Codacons lancia oggi una iniziativa denominata “SCUDO LEGALE”: chi si iscriverà all’associazione avrà diritto non solo alle consulenze e ai servizi offerti dall’organizzazione, ma anche ad una polizza emessa da AXA Assistance relativa alla copertura delle spese legali. Un vero e proprio scudo contro le ingiustizie per affrontare con serenità i piccoli e grandi problemi di tutti i giorni.

Aderendo all’iniziativa i consumatori avranno diritto:

• a consulenze consumeristiche gratuite, per 1 anno, in tutte le sedi Codacons presenti sul territorio;

• alla copertura assicurativa offerta da AXA Assistance relativa alle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale.

La copertura, senza alcuna franchigia né numero massimo di sinistri, riguarda le spese legali eventualmente da sostenere relativamente ad azioni e difese civili, difese penali, controversie relative alla proprietà/locazione di immobili e questioni insorte con compagnie assicurative. La polizza copre eventi che si sono verificati, o devono essere affrontati, in Italia e in tutta l’Unione Europea.