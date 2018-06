Spacciava cocaina sfruttando le sue conoscenze sportive, arrestato istruttore di tennis

Aveva sfruttato la propria attività di istruttore di tennis e le sue conoscenze sportive per creare una vera e propria rete di spaccio di cocaina in tutto il recanatese fino a Loreto e Villa Musone. E' questo quanto scoperto dai Carabinieri del Norm che hanno arrestato un insospettabile 38enne, incensurato, che lavorava appunto come istruttore in un centro sportivo di Recanati.

Fermato mentre si trovava all'interno della sua auto in sosta sul margine della strada. Perquisito aveva chiusa in un nastro isolante una dose di cocaina pronta per essere spacciata, custodita nel posacenere della vettura. Inoltre sempre nel veicolo nascondeva 400 euro in contanti, probabilmente provento di spaccio. I militari hanno così deciso di perquisire la sua abitazione trovando altri 34gr di cocaina preconfezionata in 18 involucri e 1350 euro in contanti nascosti nell'armadio in camera da letto. Secondo quanto scoperto dai militari l'istruttore fidardense, si considerava intoccabile poichè incensurato e poco noto in città. Era riuscito a crearsi però una folta rete di clienti, che si estendeva anche nelle frazioni di Squartabue e Villa Musone. Questa mattina si è svolto il rito direttissimo dove è stato convalidato l'arretso e considerata l'incensuratezza del 38enne è stata patteggiata la pena di 2 mese 20 giorni di carcere e 533 euro di multa. L'uomo è stato liberato.