Blitz dei carabinieri, droga e cartucce calibro 12 scoperte in due abitazioni

Lo scorso fine settimana, nel corso di servizi predisposti in Loreto e Camerano, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo e della Stazione di Camerano hanno perquisito due abitazioni. In una sono stati trovati 5,5 di cocaina, gr. 10,40 di hashish suddivisi in 4 pezzi, gr. 0,5 di maijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi, il tutto ben nascosto da un 23enne loretano all’interno di una credenza della taverna.

In casa di un 35enne albanese sono state trovate due cartucce calibro 12 tenute illecitamente detenute in un cassetto dell’armadio del soggiorno. Per entrambi è scattata la denuncia. Il primo risponderà dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il secondo di detenzione abusiva di armi.

