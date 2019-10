«Non perdete tempo con me, controllate i veri delinquenti», ma ha la cocaina in auto

«Non perdete tempo con me e andate a controllare i delinquenti, io devo tornare in negozio per chiudere.». E' stata questa la frase pronunciata ieri sera da un commerciante di 38 anni, residente ad Ancona, agli agenti della polizia che lo avevano appena fermato per un controllo sulla SS16. Un gesto che poteva sembrare istintivo e dettato dalla frustrazione, ma che nascondeva qualcosa di diverso. Infatti i poliziotti hanno trovato della cocaina nascosta sotto il tappetino dell'automobile, che l'uomo aveva verosimilmente nascosto poco prima di essere fermato. Per lui è scattato il ritiro della patente e la multa.