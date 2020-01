La cocaina era nascosti nei calzini, in casa anche 4mila euro: pusher in manette

Quando gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno fatto irruzione nel suo appartamento hanno trovato cocaina e marijuana oltre a migliaia di euro in contanti. Blitz ieri mattina nella casa di un operaio di 47 anni di Castelfidardo, dipendente di una ditta della Val Musone.

I poliziotti sono intervenuti perchè insospettiti dal continuo via vai nei pressi della sua abitazione. A quel punto è scattata l'idea che l'operaio avesse organizzato un giro di spaccio all'interno della sua abitazione. Il blitz ha permesso di sequestrare 15 grammi di cocaina, nascosti nei calzini riposti nell'armadio oltre ad alcune dosi di marijuana e 4mila euro in contanti, probabile provento di spaccio. Il pusher è poi stato processato per direttissima con il giudice che ha convalidato l'arresto e validato il patteggiamento ad un anno di reclusione con pena sospesa.