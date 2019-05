Tipicità in blu, Cna protagonista della Giornata della Cantieristica

Una intera giornata dedicata alla cantieristica e a fornire opportunità di business alle imprese: è in programma per venerdì 17 maggio presso la Mole di Ancona la Giornata della Cantieristica, organizzata da Cna Ancona e Camera di Commercio delle Marche, nell’ambito del Festival Tipicità in Blu.

L’evento parte alle 11,30 con un Forum al quale partecipano prestigiosi rappresentanti della politica e dell’economia regionale, per fare il punto sul settore. Dopo una degustazione di vini marchigiani e pesce, alle 15 partono i B2B, con lo scopo di mettere in relazione imprenditori ed operatori economici del porto di Ancona e non solo. “La nautica è un settore che sta andando molto bene – afferma Maurizio Paradisi, presidente Cna Territoriale Ancona, tra i relatori della mattinata - e data la richiesta di imprese che operano sul territorio da parte dei cantieri navali, crediamo che questo settore possa rappresentare un’utile opportunità per nuove produzioni, anche riconvertendo parte della subfornitura che oggi lavora in comparti in crisi. Per dare una risposta a questa esigenza, abbiamo creato questa occasione di incontro tra imprese nei settori della carpenteria metallica, dell’impiantistica e degli allestimenti interni in legno da una parte ed i cantieri navali della regione dall’altra. L’obiettivo è quello di offrire nuove opportunità di business agli artigiani e alle imprese di fornitura, costituendo un network a disposizione delle richieste dei cantieri navali”.

“La Cna di Ancona – aggiunge Paradisi – sta tracciando le linee guida per il futuro della città in alcune aree strategiche, tra le quali ha individuato proprio quella portuale. Lo sviluppo del porto sta dando impulso non solo al comune che lo ospita, ma a tutta la regione. L’elevata qualità del saper fare artigiano può rappresentare un grande valore aggiunto per la cantieristica regionale, che vanta eccellenze a livello mondiale”.