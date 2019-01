Cna porta il Ct Mancini al Brand Festival, l'allenatore della nazionale in città

Si rinnova la partnership tra Cna Ancona e Brand Festival. Il festival internazionale sull’identità di marca, giunto alla terza edizione, si terrà a Jesi dal 29 marzo al 5 aprile e già fervono i preparativi.

In particolare, Cna è lieta di annunciare un grande ospite: il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, che tornerà per l’occasione nella sua Jesi per un confronto sul tema dell’identità di marca nel mondo dello sport.

“Un ospite d’eccezione la cui presenza ci inorgoglisce – dichiara il direttore Cna Massimiliano Santini -. Da giocatore prima e da allenatore poi ha raggiunto traguardi da record, fino a coronare il suo grande sogno: sedersi sulla panchina degli Azzurri. Chi meglio di lui può raccontarci quali idee, che talento, quanto sacrificio servono per raggiungere la vittoria. Che sia in campo sportivo, professionale, o nella vita, non cambia”. Mancini non è nuovo alle collaborazioni con la Cna: ricordiamo la sua eccezionale presenza alla Partita del 70° CNA&Friends contro Nazionale Italiana Cantanti, svoltasi allo stadio Carotti nell’ottobre 2015, occupato per l’occasione in ben 4000 posti con 3.300 biglietti staccati, per un incasso pari a 28mila euro, devoluto totalmente in beneficenza a Lega del Filo d’Oro di Osimo, IOM Jesi e Vallesina e Orizzonte Autonomia di Camerano.