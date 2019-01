Digital Innovation Hub di Cna, con il nuovo anno in arrivo anche nuovi progetti

Primo incontro, presso la sede Cna di Jesi, del nuovo anno per i partner del Digital Innovation Hub di Cna Ancona, che si occupa di Industria 4.0. Forte delle numerose ed importanti esperienze maturate negli anni scorsi, il gruppo ha condiviso le priorità per il 2019 e una prima bozza di temi ed iniziative che organizzerà nel corso dell’anno.

Il primo evento, in collaborazione con Cna Marche, è già imminente: si terrà il 4 febbraio e sarà un seminario tecnico dal titolo “Small Business & Big Data”, destinato agli imprenditori che intendono approfondire come le tecnologie abilitanti 4.0 possono incrementare le marginalità per le imprese.