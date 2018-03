Territori, identità e accoglienza: i segreti del successo con i guru di Groupon e Booking

Territori, indentità e accoglienza: i segreti del successo spiegati a Palazzetto Baviera di Senigallia nel corso del workshop gratuito destinato a strutture ricettive, alberghi, B&B, professionisti del settore e promosso da Cna in collaborazione con Brand Festival.

Un evento formativo di livello nazionale ed internazionale grazie ai relatori presenti: Martina Patti, Viola Romano e Paolo Boi di Booking; Angela Maria Avino di Groupon e poi Michela Mazzotti, esperta di web marketing. «Parlare di accoglienza, oggi come oggi, vuol dire per forza di cose associare il concetto alla credibilità online – dichiara Maurizio Paradisi, presidente Cna Territoriale Ancona – è infatti sempre più importante essere sul web, dato che la clientela sempre più usa il web anche per le proprie scelte turistiche. Starci bene è la carta vincente che può permettere di essere scelti, rispetto ai concorrenti, decretando quindi il successo, o l’insuccesso, di un’impresa».

“La scelta di Senigallia, quale location per ospitare l’evento – aggiunge Giacomo Mugianesi, segretario Cna locale – non è certo nata a caso, data proprio la grande vocazione turistica di questo territorio. Quella che abbiamo offerto è stata un’occasione importante per tutte le imprese che gravitano nel variegato mondo dell’accoglienza turistica di crescere professionalmente, di qualificare la propria attività, approfondendo tematiche relative al web marketing, alla reputazione online, all’identità e a come farla emergere all’interno di piattaforme specifiche”.