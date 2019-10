Non parla ed è senza una identità, da giorni dorme in strada: portato via dalla Polizia

Accucciato in un angolo per ripararsi dal freddo, steso davanti alla vetrina di un negozio dove dormire. Vicino a lui un cartone di vino come sua unico bagaglio. Il senzatetto tornava sempre lì, lungo corso Garibaldi, da diversi giorni e questa mattina, dopo essersi appoggiato davanti ad una gioielleria, è arrivata la segnalazione di qualcuno alla centrale operativa del 113.

Così una pattuglia delle Volanti della polizia è intervenuta per provare a parlare con l’uomo di cui non si sa ancora nulla perché non ha detto una sola parola e non ha con sé alcun documento. Un fantasma. Inutile accompagnarlo in Questura per gli accertamenti, così i poliziotti hanno accompagnato il clochard in ospedale per delle visite mediche.

