Clima pazzo, dalla bomba d'acqua alla bolla di calore: ecco i consigli per affrontare l'afa

Meteo senza tregua. Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo dopo la pioggia battente di venerdì 22 e il primo weekend di estate con la colonnina di mercurio troppo timida per il periodo che è subito allerta caldo con le previsioni che segnalano per la settimana entrante afa e temperature record. Il Comune si era attivato già nei giorni scorsi alla lettura del bollettino della Protezione Civile regionale che aveva segnalato l’approssimarsi di una ondata di calore di livello 2-3 per più giorni consecutivi con tutta una serie di consigli utili alla cittadinanza

Il numero verde

Sette giorni su 7, dalle ore 9 alle 19 il numero verde del Servizio Helios all'800.450.020 è un call center regionale per il sostegno dei soggetti fragili a cura dell’Asur Marche.

La Centrale operativa alla casa di riposo Benincasa

Il ruolo di regia compete anche quest'anno alla centrale operativa della casa di riposo Benincasa, sia per l' accoglimento delle richieste di trasporto sia di eventuali segnalazioni relative a stati di particolare disagio di anziani. La centrale operativa del Benincasa 071- 206969 avvertirà telefonicamente tutte le utenze e le strutture di sostegno presenti nel proprio database, sollecitando le prime a usare tutte le azioni per prevenire malori o sofferenze delle persone e gli altri a tenersi a disposizione per eventuali richieste di intervento sanitario o di semplice accoglienza presso le sale climatizzate delle strutture stesse. Provvederà poi a contattare i servizi sociali comunali per eventuali valutazioni in merito. Tramite i propri canali di informazione e comunicazione il Comune avviserà i cittadini dell'imminente ondata di calore e si comunicherà i numeri telefonici di riferimento della centrale operativa Benincasa.

I medici di base

Sarà cura dell'Asur avvertire tempestivamente i medici di base dell'imminente arrivo del fenomeno meteorologico, raccomandando la massima attenzione soprattutto ai loro pazienti anziani e/o con patologie di particolare criticità sanitaria.

Aria condizionata in prestito

Presso l’U.O Anziani del Comune di Ancona (Viale della Vittoria, 39 – INT. 3 – 1° piano a destra. Tel 071/ 2222177 – 071/ 2222154) è possibile richiedere i condizionatori portatili per le situazioni di emergenza relative ad anziani in condizioni di particolare criticità sanitarie ed economiche, che ne facciano richiesta tramite apposito modulo. Pur in assenza di problemi di salute, in caso di allerta caldo sarà possibile utilizzare le sale climatizzate rese appositamente disponibili come di seguito riportate:

ZONA CENTRO

Circoscrizione 1, Via Cesare Battisti 11/C-Tel: 071 222.2911/2912 – da lun a ven 9.00 – 13.00, mar. e gio. anche 15.00-17.00

COOSS MARCHE, Via Saffi 4-Tel: 071501031 – in orari di ufficio

ZONA PIANO SAN LAZZARO

- FILO D'ARGENTO DORICO, Via Ascoli Piceno 10-Tel: 071 2801070 – da lun a

ven 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30

- CROCE GIALLA Via Ragusa, 18 071/5015

ZONA TORRETTE – POSATORA

Centro Sociale “L’INCONTRO”, Via Esino 6; Tel: 071/2181160; da lun a dom 15:30 – 18:30

ZONA COLLEMARINO

Centro Sociale AUSER, Via Volta 4-Tel: 330569252 -da lun a sab 15.00 – 19.00

ZONA QUARTIERI NUOVI – Q2

Centro di aggregazione “MUSICAMENTE” Via Ruggeri 6 tel 347 0176207 da lun a ven. 8-17 (possibilità di somministrazione pasto)

Il trasporto è assicurato da:

Croce Gialla

Misericordia

Filo d'argento dorico (prevalentemente al mattino)

Ulteriori contatti:

CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: TEL: 071/2222200 – 0712223031.