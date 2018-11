Classifica della qualità della vita, Ancona ad un passo dalla top ten

Ancona guadagna posizioni e sfiora l'ingresso in top ten, Bolzano invece è ancora una volta in cima alla classifica della qualità della vita in Italia, seguita, come l’anno scorso, da Trento e Belluno. Sono questi i risultati dell’indagine di ItaliaOggi-Università la Sapienza di Roma che fotografa anche quest’anno modelli virtuosi, criticità e cambiamenti in atto nelle province e nelle principali aree del Paese.

Sono nove le "griglie" che hanno guidato l'analisi del territorio: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita, con 21 sottodimensioni e 84 indicatori di base. Ancona, che quest'anno occupa la 12ma posizione, è anche tra le città con la migliore offerta finanziaria e scolastica, in compagnia di altre importanti realtà come Pisa, Siena e Milano.