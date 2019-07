Censis, l'Università Politecnica delle Marche si conferma al 5° posto in Italia

Pubblicata l’edizione 2019 della Classifica Censis delle Università italiane, divenuta ormai un appuntamento annuale a supporto dell'orientamento di migliaia di studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria. Confermata la 5^ posizione per la Politecnica, tra i medi atenei italiani che hanno tra i 10mila e i 20mila iscritti, con il punteggio di 89,8 in aumento rispetto all’anno scorso (88,4). Spiccano le voci occupabilità, comunicazione, servizi digitali e strutture.



Il Rettore Sauro Longhi: “Si tratta di una conferma che premia l’Università Politecnica delle Marche, che offre opportunità di lavoro post laurea. Occupiamo oltre il 90% dei nostri studenti che nel maggior parte dei casi, il 65%, rimane nelle Marche. Per occupazione e retribuzione il nostro ateneo figura nel cluster delle università del nord con un alto valore aggiunto per i nostri territori”. La classifica del Censis conferma i dati di Alma Laurea che vedono un alto tasso di occupazione a cinque anni dal conseguimento del titolo per i laureati, pari al 91,5% (più alto della media nazionale pari a 85,5%) e con una retribuzione pari a 1.586 euro mensili netti contro i 1.459 a livello nazionale.



“Ottimo riconoscimento anche sui servizi digitali – afferma il Rettore – con il lavoro di paperless che stiamo incentivando, dopo la tesi dematerializzata si passerà all’adozione del libretto universitario dematerializzato. La nostra Università si conferma ai primissimi livelli tra le università italiane e non solo. Un percorso che ho sostenuto fin dall’inizio del mio mandato, 6 anni fa, mettendo al centro gli studenti”.