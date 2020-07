Classifica Censis 2020, l’Università Politecnica delle Marche si conferma al 5° posto

Pubblicata l’edizione 2020 della Classifica Censis delle Università italiane, divenuta ormai un appuntamento annuale a supporto dell'orientamento di migliaia di studenti, pronti a iniziare il percorso universitario. Confermata la 5° posizione per l’Università Politecnica delle Marche (da 10mila a 20mila iscritti), con il punteggio di 91,8 in aumento rispetto all’anno scorso (89,8). Il Rettore Gian Luca Gregori: “La classifica del Censis premia l’impegno dell’Università Politecnica delle Marche per lo sviluppo di conoscenza, competenza e ricerca che oggi diventano assi fondamentali per lo sviluppo del territorio e per il benessere di tutti”. Va in questa direzione anche la nuova offerta formativa. «I nostri nuovi corsi – prosegue il Rettore – rispondono alle esigenze attuali e forniscono formazione su temi strategici: dal management per la sostenibilità, al data science, dalla salute con le nuove tecniche diagnostiche, alla tematica dell’industry 4.0 con il corso a carattere professionalizzante».

Anche i dati di AlmaLaurea, sull’occupazione dei laureati Univpm, confermano il percorso positivo dell’Ateneo: il tasso di occupazione dei laureati magistrali a 5 anni dalla laurea è ben 10 punti sopra la media nazionale e pari al 91,4%. «Siamo pronti per accogliere gli studenti e ripartire a settembre con le lezioni frontali – conclude il Rettore – che saranno integrate con la didattica a distanza per salvaguardare il valore della formazione universitaria inclusiva e per tutti».