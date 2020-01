Scoperto a giocare alle slot machine: denunciato ed espulso dall'Italia

Non aveva alcun permesso per restare in Italia, ma era in una sala giochi a divertirsi con le slot machine, nel centro di Osimo.

E’ lì che i poliziotti del Commissariato di Osimo hanno trovato il clandestino, un 47enne albanese, senza fissa dimora: era arrivato in Italia per motivi turistici nel 2017, ma poi non è più tornato nel suo Paese e si è intrattenuto in zona illegalmente. Sembra che durante la permanenza in Italia si sia mantenuto svolgendo piccoli lavori abusivi: è stato denunciato per il reato di clandestinità e nei suoi confronti il prefetto di Ancona ha già emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Nell’ambito dei controlli del territorio, la polizia ha denunciato anche un altro cittadino straniero per aver rubato un cellulare da un’abitazione e altre 4 persone per violazione dolosa di un ordine del giudice. Diverse sono state le multe elevate al codice della strada. I servizi di monitoraggio del territorio continueranno nelle prossime settimane, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine.

