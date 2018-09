Controlli in un autolavaggio, faceva lavorare un clandestino: nei guai il titolare

La Polizia locale è intervenuta nei giorni scorsi in un autolavaggio di recente apertura in città a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai cittadini. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno trovato al lavoro un cittadino extracomunitario clandestino. Accompagnato al Commissariato e successivamente all’Uffici stranieri della Questura, è stato denunciato per il suo stato di clandestinità e per la mancanza di documenti. Successivamente è stato espulso con decreto del Prefetto.

Il titolare dell’autolavaggio, anch’egli extracomunitario ma con regolare permesso di soggiorno, è stato a sua volta denunciato all’autorità giudiziaria. Lo stesso è stato anche sanzionato per l’esercizio aggiuntivo di una attività di lava-tintoria in assenza delle autorizzazioni necessarie e per altre violazioni.