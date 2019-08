La civetta rimane incastrata nel tubo di scarico, intervengono i vigili del fuoco

E' rimasta incastrata con la zampina all'interno di un tubo di scarico pluviale del quarto piano di un appartamento di via Torresi, ad Ancona. Paura ieri mattina per una civetta che non riusciva più a muoversi e rischiava di morire. Per fortuna sono intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno soccorsa e liberata. L'animale è stato poi consegnato al personale del WWF.