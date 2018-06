La nuova classifica dell’informazione online, Citynews subito dietro a Repubblica

Nell'ultimo mese l’informazione online sconta un deciso calo di interesse dei lettori rispetto a marzo, quando le recenti politiche avevano fatto impennare il numero delle visite ai siti dei giornali. Lo confermano i dati sull’audience forniti da comScore, multinazionale statunitense delle misurazioni su Internet (i dati di Audiweb non sono disponibili in quanto la società è impegnata nel passaggio al nuovo sistema di rilevazione 2.0, che dovrebbe completarsi all’inizio di settembre). A dirlo è il quotidiano Prima Comunicazione.

Secondo primaonline.it Repubblica si conferma saldamente al primo posto con oltre 23 milioni di visitatori unici, malgrado un calo del 7% rispetto a marzo. Il Corriere della Sera, in calo del 14%, perde invece la seconda posizione, conquistata di misura da Citynews (20 milioni 670mila visitatori contro i 20 milioni 488mila del Corriere). Un risultato che premia il lavoro condotto in questi anni dal gruppo di Luca Lani e Fernando Diana, che oggi conta 45 quotidiani locali online in altrettante città, più la testata nazionale Today.it e quella internazionale Europa.Today.it, per un totale di 250 giornalisti tra dipendenti e freelance.