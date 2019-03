Cittadino attivo, grande successo tra gli studenti per la tappa in città

Un altro grande successo per Cittadino Attivo e Donor Game per la tappa di Senigallia all’Istituto Comprensivo Senigallia Sud - Belardi. Un appuntamento entusiasmante dove i ragazzi sono stati parte attiva del progetto ottenendo ottimi risultati di apprendimento. Corretta raccolta differenziata, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, cultura del dono e della solidarietà, sono i cardini su cui ruota il progetto e sono i temi che il relatore Stefano Leva spiega in modo innovativo e coinvolgente agli studenti degli Istituti Secondari di I Grado nella prima parte del contest. Una lezione interattiva che vede il coinvolgimento attivo dei giovani e che termina con un momento ludico/culturale: le classi si sfidano rispondendo ad un divertente quiz con domande multi-risposta attraverso i tablet. Velocità, attenzione alla lezione iniziale e lavoro di gruppo sono solitamente le qualità che fanno emergere la classe più preparata e che passerà di diritto alla Finale Regionale.

”Siamo molto felici di far partecipare i nostri ragazzi ad un progetto di cittadinanza attiva - ha dichiarato la professoressa Vanessa Pauri - Al giorno d’oggi riteniamo fondamentale che questi giovani siano ottimi cittadini. Noi già da tempo abbiamo adottato tecniche didattiche innovative e la forma ludica secondo me è molto valida per l’apprendimento”. Affianca il progetto, il contest Donor Game promosso da AVIS Regionale Marche e dal Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale che ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione e conoscenza dei principi della Cittadinanza Attiva e Solidale. Partners dell’iniziativa Avis Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San Giorgio Servizi e Distribuzione, Solgas, Tech Inform, Comune di Fermo, Comune di Grottammare e Comune di Recanati. L’iscrizione al progetto è gratuita. Info per iscrizione www.cittadino-attivo.it