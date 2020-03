Cisl Marche, assistenza telematica fino al 4 aprile: i numeri da chiamare

La Cisl Marche comunica le modalità di assistenza ai propri iscritti in via telematica. «In questi giorni siamo sommersi da tante richieste, non solo relative alle problematiche legate al lavoro, ai servizi del patronato o di assistenza fiscale, ci chiamano anche perché le persone si sentono sole. – afferma Sauro Rossi, Segretario Generale Cisl Marche – Noi ci siamo, i nostri servizi sono attivi e possono essere erogati in via telematica e telefonica, o su prenotazione attraverso il nostro sito».

Per chi avesse bisogno per questioni inerenti rapporti di lavoro, ai servizi forniti dal Patronato (congedi, pensioni, infortuni ed altro) o di assistenza fiscale, la Cisl Marche invita a collegarsi al sito https://cislmarche.it/ per inviare una richiesta di contatto. E’ possibile anche chiamare per il Patronato – Inas : 800 249 307 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30) e per tutti gli altri servizi : 071 5051 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30).