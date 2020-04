«I Ciriachini agli eroi dell'emergenza e alla comunità»: la cerimonia sarà off limits

Il Coronavirus ha costretto ad annullare la festa patronale, ma la consegna dei Ciriachini avverrà lo stesso, il 4 maggio, sia pure in forma strettamente riservata, trasmessa in tv e in streaming: la consegna delle civiche benemerenze avverrà al Teatro delle Muse, nel pomeriggio, a porte chiuse. I riconoscimenti, informa il Comune di Ancona, saranno assegnati a coloro che sono stati impegnati in questa fase emergenziale. Sono richiesti video messaggi da parte dei cittadini per partecipare, seppur da casa, a questo importante appuntamento per la città.

«Quest'anno, come già saprete, - ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli su Facebook - non ci sarà la fiera, nè le decine di migliaia di persone che la frequentano, non ci sarà la tombola in piazza Cavour, non ci saranno insomma le iniziative che per tanti anni si sono svolte in occasione della festa di San Ciricaco che comunque vivremo intensamente, anche se distanti fisicamente, ma insieme e uniti. L'appuntamento è al teatro delle Muse, senza pubblico, che sarà collegato con i mezzi a disposizione affinchè chi vorrà potrà seguirlo. Il teatro delle Muse è il cuore pulsante della città, è uno dei luoghi dell'identità della città, come piazza Cavour, il Porto Antico, la Mole. In questo momento straordinario che la nostra comunità ha vissuto e sta vivendo ancora, abbiamo pensato ad una scelta diversa. La civica benemerenza quest'anno sarà assegnata a tanti, a tutti gli eroi normali, a tutti i nostri concittadini, a tutti i figli di questa città che hanno in queste settimane hanno fatto il loro dovere in una situazione di eccezionale drammaticità con impegno, sacrificio e spesso a rischio anche personale. Sarà un riconoscimento del valore di quanto fatto da parte dell'intera comunità: primi fra tutti, ovviamente, medici e infermieri, operatori sanitari, medici di famiglia, volontari delle ambulanze, farmacie, forze di polizia, operatori dei servizi pubblici che hanno comunque garantito i servizi essenziali ai cittadini ma anche fornai, macellai, gestori degli esercizi pubblici, dei negozi, cassiere dei supermercati, tassisti, fino ai tanti che per responsabilità individuale hanno fatto il loro dovere e anche alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini che hanno rispettato le regole Quest'anno la civica benemerenza va all'intera nostra comunità cittadina, una sorta di Medaglia al Valor Civile, partendo da coloro che erano ovviamente in prima linea».

«Responsabilità individuale e disciplina ci serviranno anche nella fase-2, ma di questo parleremo nei prossimi giorni. Siate partecipi! Vi chiedo di essere presenti virtualmente quel giorno, il 4 maggio, al teatro delle Muse, mandando un messaggio, un video girato da casa vostra a cui seguirà un vostro pensiero, quello che sentite e che dica a tutti noi e al mondo che ce la faremo. I messaggi saranno proiettati dal palco del teatro delle Muse il 4 maggio e pur non potendo esserci fisicamente, ci sarete. Ci siamo comportati bene nel ponte di Pasqua e Pasquetta. Il comportamento della nostra città è stato esemplare, pochissima gente in giro. La telefonata più bella all'ora di pranzo a Pasqua quando la comandante della Polizia Locale mi dava conto di questo buon comportamento e che "A Portonovo non vola una mosca, sono rimaste a casa anche le anatre selvatiche, il laghetto è deserto". Battute a parte, questo è un buon segnale, bisogna mantenere la stessa disciplina anche per i prossimi giorni, per il 25 aprile, il 1° maggio e il giorno di San Ciriaco: insieme ce la faremo».

I video per l'evento potranno essere inviati su WhatsApp al 366.7695184 o via mail a: urp@comune.ancona.it