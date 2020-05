Croce Rossa dimenticata, Forza Italia: «Una giornata di ringraziamento per i volontari»

«Riconosciamo il momento estremamente delicato dell'emergenza Coronavirus e pur avendo apprezzato il gesto simbolico del sindaco Valeria Mancinelli, nell'estendere il premio Ciriachino a tutta la

cittadinanza, dobbiamo esprimere un sentimento di forte rammarico per l'esclusione nei ringraziamenti della Croce Rossa Italiana-Comitato di Ancona».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così il commissario comunale di Forza Italia, Teresa Stefania Dai Pra’ e il vicecommissario Luca Mariotti. «Non vogliamo entrare nel merito dei ritardi nella consegna del video, ma riteniamo che il sindaco doveva omaggiare l'impegno che da 156 anni e in questa situazione, anche in collaborazione con l'amministrazione Comunale, i volontari della Croce Rossa svolgono sul nostro territorio - scrivono -. Un merito speciale deve essere rivolto anche alla Misericordia di Ancona e a tutti i privati che si sono completamente "donati" a sostenere e aiutare i nostri concittadini. Forza Italia Ancona ritiene auspicabile da parte del sindaco di organizzare una giornata o un momento di ringraziamento per tutti i volontari e in particolar modo per la Cri-Comitato di Ancona. E' necessario ricordare che i volontari hanno pagato un prezzo altissimo nella lotta al Covid-19 e che il solo 5 dicembre (Giornata internazionale del Volontariato) non è sufficiente. Tutti gli anconetani devono avere l'occasione per stringersi intorno ai nostri angeli custodi».