Apre ad Osimo il circolo di scacchi

Il prossimo 9 febbraio è una data molto importante per i neofiti degli scacchi perché apre il Circolo Scacchi ad Osimo. A partire dal 9 febbraio ed ogni due sabato (calendario aperture fino a maggio 2019 in fondo), apre definitivamente dalle 17 alle 19, la sede del Circolo Scacchi e tutti possono venire a giocare liberamente a scacchi. La sede è in via Molino Mensa, presso i locali del Centro Aquilone, di fronte al ristorante Ada.

Nella sede del Circolo Scacchi verranno anche svolte attività aggiuntive quali corsi di apprendimento del gioco degli scacchi, allenamento al gioco, tornei di scacchi e molto altro. Successivamente inizieranno anche le iscrizioni al Circolo Scacchi per bambini, ragazzi ed adulti che vogliono frequentare il circolo per il gioco libero, nelle date ed orari di apertura e iscriversi alle attività aggiuntive offerte dal circolo.

