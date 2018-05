Il Club Amici del Mare festeggia i 30 anni di attività

Il Club Amici del Mare è un circolo nautico, facente parte del “Marina Dorica” - Porto Turistico di Ancona. Nato da un gruppo di amici che avevano una grande passione per il mare e la città di Ancona, nel maggio del 1988 oggi è tra i circolai più attivi del porto e della città. In questi anni il Club è cresciuto molto (circa 300 soci) e si è sviluppato, ha partecipato a far nascere, e fa parte di Marina Dorica, il Porto Turistico di Ancona, con numerosi posti barca. Dal 2007, presso il "triangolone", dispone di una sede di proprietà, e di una bellissima sala con terrazza che si affaccia sui pontili del porto turistico nella quale si svolgono diverse attività come conferenze, corsi ed iniziative culturali e sportive in genere; tutte attività nelle quali il club è molto attivo. Il club dispone anche di una sala ristorazione, riservata ai soci, nella sede di via Mattei 42, molto apprezzata ed ambita anche per l’ottima cucina tutto a base di pesce. Qui il Club organizza anche conviviali e serate a tema, che assicurano momenti di divertimento ed interessanti intrattenimenti.

Il Club Amici del Mare è sempre stato caratterizzato dalla buona cucina e dalla ricchezza di iniziative: tornei di burraco, feste per le ricorrenze, incontri sulla storia e attualità di Ancona e del suo mare, iniziative didattiche finalizzate, gare di vela e di pesca sportiva. Nelle iniziative culturali ed economiche vengono coinvolti l'AP, la Capitaneria di Porto, l'Amministrazione comunale di Ancona, Docenti ed Esperti dell'Università, storici ecc. ecc.Tra gli eventi che caratterizzano l'attività sportiva del nostro Club ricordiamo la regata velica “Amici in Vela” siamo alla 13^edizione, particolarmente apprezzata ed amata dai velisti dorici e non solo, che prevede una giornata di agonismo, nonché la ormai conosciuta gara nazionale di pesca d'altura "Conero Tuna Cup" giunta alla sua 8^ edizione che, ogni anno, vede impegnati decine di equipaggi provenienti da tutta Italia. Gradita ed intensa l'attività dei viaggi, con partenza anche da Ancona, sia in Italia che all'estero. Domenica, afferma il Presidente Sauro Scolpati celebriamo il trentennale di fondazione al Fortino, stesso luogo nel quale si è tenuta la prima conviviale costitutiva del Club. Un ringraziamento a tutti i soci fondatori, ai soci che hanno vissuto e fatto crescere il club, ed ai soci che ancora oggi lo rendono vivo e partecipato.