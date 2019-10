Problemi al cuore, Mario Cipollini ricoverato a Torrette: «Sono molto provato»

Mario Cipollini è ricoverato a Torrette per problemi al cuore. A rivelarlo, il rotocalco Novella 2000 che da domani sarà in edicola con un’intervista all’ex campione di ciclismo.

«Sono veramente provato» ha riferito, prima del ricovero, il 52enne di Lucca, 189 successi in carriera con la conquista del Mondiale 2002. A spiegare la situazione del “Re Leone”, professionista dal 1989 al 2005, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, è stato il dottor Corsetti, lo specialista in cardiologia che l’ha seguito in passato: «Qualche settimana fa Mario mi ha chiamato, dicendomi che sotto sforzo non si sentiva bene, così abbiamo fatto un giorno di test. Sotto la lente d’ingrandimento abbiamo due tipologie di problemi: un’aritmia che ha sempre avuto ma che ora potrebbe essere in forma maggiore e una possibile alterazione, non seria, della morfologia cardiaca».

Cipollini è stato ricoverato nella clinica di Cardiologia degli Ospedali Riuniti di Torrette per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Gli amici più stretti sostengono che questi problemi siano emersi a causa del forte stress vissuto nell’ultimo periodo. Cipollini è sotto processo dopo le accuse di stalking, minacce e maltrattamenti da parte dell’ex moglie, Sabrina Landucci, dalla quale ha avuto due figlie.