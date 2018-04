Sorpresa al cinema, all'ingresso ecco gli eroi di Avengers: Infinity War

Quello appena trascorso è stato il primo fine settimana utile per vedere l’attesissimo film Marvel “Avengers: Infinity War”, nelle sale italiane da mercoledì scorso. E in previsione di una forte affluenza di fan, alla multisala Uci Cinemas della Baraccola, sono arrivati proprio loro: i protagonisti del film firmato da Anthony e Joe Russo. Ad accogliere grandi e piccini per fare foto e improvvisare scene che richiamano la saga degli eroi Marvel ecco i cosplayer anconetani in Captain America (Emanuele Lo Nardo), Gamora (Xhulia Subashi), il temibile e potentissimo Thanos (Matteo Agrioli), il giovane e simpaticissimo Spider-Man (Simone Rosato), Vedova Nera (Deborah Domizi), il dio della mitologia germanica Thor (Alessandro Graidi) e Iron Man (Christian Matteucci). Un ulteriore momento di entusiasmo per i fan dei fumetti, prima di entrare nella sala cinematografica, reso possibile grazie ad un gruppo di anconetani accomunati dalla passione per il cosplay e le arti sceniche, che ieri hanno portato ad una collaborazione con Uci Cinema.

