“KA nuovo immaginario migrante”, bambini e ragazzi a scuola di cinema d'animazione

A scuola di cortometraggi animati, per apprendere il linguaggio del cinema d'animazione ed insieme riflettere sui temi delle migrazioni, dell’integrazione, dell’accoglienza. Con esperti di primo piano a fare da guida.

È l’esperienza che a Jesi e a Senigallia stanno vivendo tanti giovani e giovanissimi grazie a “KA - Rassegna per un nuovo immaginario migrante”, progetto vincitore del bando MIBACT “MigrArti Cinema” la cui direzione artistica è composta da Valeria Bochi (progettista internazionale e laureanda in Antropologia delle migrazioni, Sabrina Maggiori (Direttrice Artistica del Festival Nottenera e Manager culturale), Evelyn Puerini (Psicologa specializzata in Psicologia delle migrazioni e Socia Fondatrice ASSOCIAZIONE MANDALA). Promuovono il progetto l’associazione culturale PEPE LAB e l’associazione di donne africane ACADS, insieme ad una ampia rete regionale e nazionale di realtà culturali e organizzazioni della diaspora che hanno creato uno spazio di incontro sulle migrazioni attraverso i linguaggi del cinema e dell’animazione. In tutta Italia, i progetti “MigrArti” promuovono integrazione e conoscenza, coinvolgendo le comunità di immigrati stabilmente residenti in Italia, ed in particolare i giovani di seconda generazione che fanno ormai parte integrante dal punto di vista sociale, economico, culturale e lavorativo del tessuto vitale del nostro Paese.

“KA” – unico progetto della sezione “Cinema” finanziato nelle Marche, è la rassegna cinematografica dedicata al tema delle migrazioni contemporanee che si svolgerà tra giugno e luglio a Jesi e Senigallia. Anticipano la rassegna, a maggio, due Laboratori di quattro incontri ciascuno, dedicati al cinema d'animazione e alla tecnica dei cortometraggi: il primo sta coinvolgendo gli studenti della classe IIA della Scuola secondaria di primo grado “Federico II” di Jesi guidati dalla prof.ssa Greta Scorcelletti, il secondoi bambini del Centro Interculturale “Le Rondini” di Senigallia ed i loro genitori con la complicità della responsabile Anna Del Moro. Un terzo laboratorio, sempre indirizzato ai ragazzi, sarà a luglio presso i Musei Civici di Palazzo Pianetti a Jesi. I laboratori si avvalgono di due docenti d’eccezione: Roberto Paganelli dell’Associazione Ottomani di Bologna, riconosciuta a livello internazionale come uno dei riferimenti per la didattica del cinema di animazione in Italia, e la psicologa Evelyn Puerini dell’associazione di promozione sociale Mandala che si occupa di benessere bio-psico-sociale della persona e della collettività e di processi di integrazione delle diversità.

Il Laboratorio Ka si sviluppa attorno ad una selezione di cortometraggi internazionali: “The fruits of clouds” di Katerina Karhánková (Repubblica Ceca, 2017), “Link” di Robert Löbel (Germania, 2017), “La nostra storia” di Lorenzo Latrofa (Italia, 2017), “Buonanotte” di Caterina De Mata (Italia, 2017), “Balcony” di David Dell’Edera (Ungheria, 2016), “About a Mother” di Dina Velikovskaya (Russia, 2015), “Sog” di Jonatan Schwenk (Germania, 2017’). I corti sono analizzati attraverso schede appositamente predisposte dando spazio a confronti culturali, emotivi e tecnici tra i ragazzi, per incontrare gli immaginari e le sensibilità dei più giovani. Questo percorso avrà un momento pubblico a Jesi, in Piazza delle Monnighette (12 giugno), che sarà a cura degli stessi ragazzi ed aprirà la settimana della rassegna cinematografica, con eventi, incontri e lungometraggi: in Piazza delle Monnighette a Jesi l’appuntamento con il cinema internazionale sarà dal 13 al 16 giugno, alla Rocca Roveresca di Senigallia il 27 giugno.