Cimitero per gli animali, il Comune conferma: «Manterremo l'impegno a realizzarlo»

Il Comune di Falconara ha confermato che manterrà l’impegno a realizzare sul suo territorio un cimitero per animali d’affezione, da affidare in gestione a soggetti terzi, come associazioni di volontariato che operano nel settore. Sarà individuata un’area da adibire a questo scopo dopo che la Regione Marche avrà approvato il nuovo regolamento in materia, in ottemperanza alla legge regionale.

«Dispiace che, su questo tema, non sia stato possibile arrivare a un documento condiviso in Consiglio comunale – dice l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi – solo per divergenze sulle modalità di gestione della struttura. Ho apprezzato da subito la proposta contenuta nella mozione di Bruno Frapiccini del M5S di individuare un’area da adibire a cimitero per animali e la necessità di soddisfare questa esigenza, che accomuna tanti falconaresi, non può essere messa in secondo piano rispetto alle questioni che riguardano la gestione della struttura. L’importante è che il cimitero per animali venga realizzato. Il Comune non ha il personale necessario e le associazioni che si occupano di animali appaiono le più indicate per gestire un luogo simile. La maggioranza presenterà una propria mozione e spero che questa trovi il sostegno di tutti i consiglieri».