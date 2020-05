Ciclovia Adriatica: realizzato il percorso fino a Marzocca

SENIGALLIA – È terminato il prolungamento della pista ciclabile fino a Marzocca. L’intervento, realizzato nell’ambito del progetto della ciclovia Adriatica Fano-Marotta-Senigallia, ha visto l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulla pavimentazione stradale con l’estensione in direzione sud della pista ciclabile esistente, da lungomare Alighieri a lungomare Da Vinci. Contestualmente sono partiti i lavori per la resinatura del tracciato e la realizzazione dei nuovi parcheggi.

«Per Senigallia – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – si tratta di un intervento strategico, volto non solo a valorizzare il lungomare e le attività economiche che vi operano, ma anche a sviluppare e a far crescere la cultura della mobilità sostenibile. Il progetto, infatti, oltre a guardare alla prospettiva turistica in senso stretto, permetterà di collegare in modo sicuro Marzocca e il centro cittadino. Ancora una volta il nostro ringraziamento va alla Regione Marche che ha finanziato l’intervento con 600 mila euro, a cui vanno aggiunti i 260 mila del co-finanziamento comunale. Va ricordato, inoltre, che questo intervento anticipa quello che nei prossimi mesi riguarderà il ponte sul Cesano per unire con la stessa modalità Senigallia e Marotta».

«Nonostante il difficile momento e le criticità del settore turistico – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Enzo Monachesi – i lavori realizzati vogliono rappresentare un invito a guardare con fiducia al futuro e iniziare a pianificare già da ora le opportunità di rilancio contenute in questo progetto. Sicuramente gli oltre due chilometri di nuova pista ciclabile e di nuovi asfalti fonoassorbenti contribuiranno a rendere più attrattivo il nostro lungomare, Inoltre, grande attenzione è stata posta alla sicurezza con l’istituzione del limite dei 30 chilometri orari su tutto il lungomare, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, l’installazione di due dossi artificiali, che fungeranno anche da attraversamento rialzato per i pedoni, e la rimozione di numerose barriere architettoniche».

«Molto positivo – spiegano poi sindaco e assessore – è stato anche il confronto con gli operatori economici della zona, i quali hanno sposato a stragrande maggioranza il progetto e con cui abbiamo costruito le soluzioni relative al problema dei parcheggi cancellati dal nuovo percorso della pista ciclabile. I posti auto, infatti, sono stati recuperati nelle ex aree demaniali dove erano presenti i campeggi privati. Comprendiamo, infine, che l’istituzione del senso unico possa creare qualche incomodo per i residenti nella parte centrale di lungomare Da Vinci. Però, chiunque non sia in malafede sa benissimo che abbiamo cercato di trovare risposte alternative. Purtroppo il codice della strada non ce lo ha permesso. Tuttavia confidiamo che già dalle prossime settimane in molti potranno apprezzare i vantaggi di questo importante progetto, in modo da compensare gli eventuali disagi».