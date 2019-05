Arriva il Giro, si blocca la circolazione: possibili disagi per gli automobilisti

Arriva il Giro d’Italia, previste chiusure e disagi per gli automobilisti nella tarda mattinata di sabato lungo la statale 16, nel territorio di Falconara. La carovana di ciclisti, proveniente da Ancona, transiterà in direzione nord lungo la Variante alla Statale 16 e nel tratto dell’Adriatica tra Fiumesino e il confine con Montemarciano. In quest'ultimo tratto sono possibili disagi a partire dalle 11,45 ed è previsto il blocco totale della circolazione dalle 13 alle 14,20 (decreto del prefetto di Ancona del 16 maggio 2019).

Sarà infatti necessario chiudere la strada un’ora prima dell'arrivo di Nibali e degli altri protagonisti del Giro, attesi per le 13.45/14 a Fiumesino, fino al termine del loro transito. Rallentamenti e blocchi momentanei della circolazione potrebbero verificarsi anche nella fascia oraria precedente, tra le 11.45 e le 13, per il passaggio dei mezzi che accompagnano i ciclisti in gara.