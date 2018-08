Cade in una scarpata tra la boscaglia, grave un ciclista 

Stava scendendo in mountain bike lungo il sentiero delle Tre Grazie in direzione Pian di Raggetti, sul Monte Conero, quando ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto in una scarpata. E’ accaduto domenica intorno alle 12,30 e il ciclista, soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118, si trova a Torette in gravi condizioni. L’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso dall’eliambulanza e, secondo le prime informazioni, ha riportato diverse fratture.