Si accascia a terra mentre pedala, ciclista stroncato da un malore

Stava pedalando sulla provinciale tra Fermo e Porto San Giorgio quando si è accasciato a terra privo di vita. L'allarme è stato dato dagli automobilisti di passaggio che si sono fermati per soccorrerlo e poi hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ed è stata chiamata anche l'eliambulanza ma per l'uomo, romano di circa 70 anni, non c'era più nulla fare.

Secondo il racconto dei testimoni il ciclista era in sella alla sua bici quando è stato colto dal malore.