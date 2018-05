Travolto da un'auto mentre è in bici, ciclista soccorso in eliambulanza

Travolto da un'auto mentre è in sella alla propria bicicletta. Incidente intorno a mezzogiorno di oggi tra Marcelli e Scossicci, non molto distante da Porto Recanati. Sul posto è subito atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il ciclista in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO