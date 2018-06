Ciclista investito sull'Arceviese, sul posto atterra l'eliambulanza

Incidente stradale oggi pomeriggio lungo la strada Arceviese all'altezza di Ostra. Per cause ancora in fase di accertamento un ciclista è stato travolto da un'auto e sbalzato a terra. Le sue condizioni sono subito sembrate molto gravi e sul posto è atterrata l'eliambulanza. I sanitari dopo averlo stabilizzato lo hanno poi trasportato sul velivolo e poi trasferito all'ospedale regionale di Torrette dove si trova attualmente ricoverato. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.