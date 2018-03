Ciclismo, la Tirreno-Adriatico passerà in provincia: lunedì chiuse numerose strade

JESI - In occasione del passaggio della carovana dei ciclisti della Tirreno - Adriatico lunedì 12 marzo, dalle ore 13.15 circa alle ore 14.30 circa saranno chiuse le strade Via Minonna, Via Marconi, Via Ricci, Via XXIV Maggio, Via Setificio, Via Granita, Via San Giuseppe, Via Garibaldi, Via Marche, Via San Marcello

Nello stesso orario si potranno verificare rallentamenti o sospensione della circolazione lungo le due principali direttrici da e per Roma/Ancona e precisamente lungo l’Asse Sud (per l’attraversamento dei ciclisti all’altezza della rotatoria di Via Ricci-Viale XXIV Maggio) e lungo Viale del Lavoro (per l’attraversamento all’altezza dell’incrocio con Via Marche). In Via Granita, Via Marche e nei tratti interessati al percorso di Via San Giuseppe, Via Garibaldi e Via San Marcello sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 15.00.