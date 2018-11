Tre giorni immersi nel cioccolato, Choco Marche al nastro di partenza

Choco Marche, al via domani (venerdì 16) in Piazza Pertini di Ancona la 17° edizione del grande evento di Confartigianato realizzato in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio: tre giorni, da oggi a domenica 18, dedicati al cioccolato e alle eccellenze del gusto. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione alle ore 11 alla presenza del sindaco Valeria Mancinelli, del presidente e segretario generale Confartigianato Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli.

22 le aziende presenti, la grande tensostruttura di Piazza Pertini rimane aperta dalle ore 9 alle 20 con i maestri cioccolatieri provenienti dalle Marche, da tante regioni d’Italia e - novità di quest’anno - anche dall’Ecuador. Protagonista assoluto è il cioccolato di produzione artigianale realizzato con materie prime di altissima qualità e declinato nelle sue più diverse forme dalla creatività dei maestri cioccolatieri. Ricco il programma della 17° edizione di Choco Marche.

Al Salotto delle Degustazioni assaggi delle eccellenze enogastronomiche del territorio in abbinamento con vini e distillati sotto la guida di Barbara Serrani, Riccardo Pelagagge e dei sommelier dell’AIS. Il gusto si fa spettacolo inoltre con gli show cooking di 4 chef marchigiani, Massimiliano Corvella, Marco Cupido, Serena D’Alesio, Elena Venturi. Nella Fabbrica del Cioccolato dimostrazioni a cura di Luigi Loscalzo.

Choco Marche è anche una festa per tutta la famiglia con tante attività come “a scuola di creatività” dove realizzare decorazioni natalizie e, per i più piccoli, il laboratorio di Decoriamo al Cioccolato corso a tema pratico e creativo e La Tana nella Choco Piazza con tante attività, dal truccabimbi, alla composizione delle lettere per Babbo Natale, e giochi con lo spazio mattoncini e puzzle. Madrina d’eccezione di Choco Marche è Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018 che sarà presente domani (sabato 17) dalle ore 18. Ospite speciale domenica 18 dalle 15.30 l’ideatrice de ‘Le Nasute’ Rita Cardelli che disegnerà per i suoi fan. Programma completo su: www.confartigianatoimprese.net , www.laviamaestra.com