Cioccolato artigianale ed altre eccellenze del gusto, 50mila golosi al Choco Marche

Grande successo per la 17° edizione di Choco Marche, l’evento di Confartigianato in collaborazione con Comune e Camera di Commercio dedicato al cioccolato artigianale e alle eccellenze del gusto. Una manifestazione che ogni anno non manca di crescere e di stupire grazie alle novità che di volta in volta sa apportare e alla altissima qualità espressa dalle produzioni dei maestri cioccolatieri.

L’iniziativa ha richiamato golosi da tutte Marche, oltre 50.000 le presenze in Piazza Pertini di Ancona durante i tre giorni della manifestazione che ha visto protagonisti i 22 espositori presenti che hanno proposto il meglio della propria produzione dolciaria, caratterizzata da pregiate materie prime, creatività, rispetto dei dettami della lavorazione artigianale. Un trionfo dell’eccellenza, quindi, che a Choco Marche è stata declinata in tutte le sue forme. Partecipatissimi gli incontri del Salotto, al cui interno per tutto il corso dell’evento si sono avvicendate degustazioni della migliore enogastronomia del territorio in abbinamento a vini e distillati e dove gli chef hanno dato dimostrazione della propria maestria proponendo speciali menù nella cornice di seguitissimi cooking show.

Grande la soddisfazione del presidente e del segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli.

“Choco Marche è una manifestazione di altissimo livello che, forte di 17 anni di storia, riesce sempre a innovarsi – dichiara Giulia Mazzarini, organizzatrice dell’evento - senza perdere mai di vista il suo obiettivo: esaltare la professionalità dei maestri cioccolatieri, promuovere la qualità del prodotto artigianale, valorizzare le imprese e le eccellenze del territorio, e consegnare alla città un evento di primo piano capace di far affluire nel centro di Ancona un importante numero di visitatori.”

Molto apprezzati gli incontri con gli ospiti speciali: Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, madrina della manifestazione, è stata accolta con grande emozione dal pubblico così come Rita Cardelli, ideatrice e disegnatrice de ‘Le Nasute’, che ha disegnato per i tanti fan.

Choco Marche è sempre una grande festa per tutta la famiglia. I più piccoli hanno imparato tante cose sul cacao all’interno del Laboratorio Decoriamo al Cioccolato e si sono divertiti con puzzle e costruzioni nella Tana nella Choco Piazza. Molto apprezzati inoltre La Fabbrica del Cioccolato, per scoprire le fasi di lavorazione dell’alimento, e lo spazio ‘A scuola di creatività’ dedicato a tutta la famiglia dove realizzare decorazioni a tema natalizio.