Shock anafilattico davanti ai genitori, giovane rischia di morire

Aveva deciso di visitare la lontana Ancona con i suoi genitori. Lui, un ragazzo di 30 anni proveniente dagli Stati Uniti, ha rischiato però di morire per una fortissima reazione allergica ad un antibiotico. A dare la notizia il Corriere Adriatico.

Il ragazzo, nel primo pormeriggio di ieri, si trovava insieme ai genitori lungo Corso Garibaldi, quando improvvisamente si è manifestata la crisi respiratoria con il gonfiore al collo. Provvidenziale l'intervento degli operatori della Croce Rossa e del medico del 118 che gli hanno somministrato adrenalina e farmaci con antistaminici e cortisone. Il giovane è stato stabilizzato e per fortuna non è in pericolo di vita.