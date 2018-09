Aperture domenicali, Cna: «Situazione delicata, servono interventi mirati»

“Le aperture domenicali sono una materia davvero molto delicata”. Di questo parere Giacomo Mugianesi, responsabile Cna Turismo e Commercio della provincia di Ancona, che fa sapere che la Cna ha già chiesto al governo di confrontarsi al più presto con le organizzazioni del settore. “E’ necessario, innanzitutto, - spiega Mugianesi - che l’eventuale riforma tenga conto delle esigenze delle micro e piccole imprese che nel tempo si sono adeguate alla normativa e hanno investito massicciamente per offrire ai consumatori uno shopping festivo di qualità nelle località turistiche, nei borghi, nei centri urbani pedonalizzati, nei centri commerciali naturali, nelle periferie cittadine, trasformandosi in vero e proprio presidio sociale. Le piccole imprese, anche per contrastare la desertificazione commerciale dei centri cittadini a favore degli insediamenti extraurbani della grande distribuzione organizzata, hanno creato sinergie con altre attività: tipiche, ambulanti, artigianali, artistiche. Inoltre, non potendosi permettere nuove assunzioni, hanno fatto fronte alla concorrenza con un surplus di lavoro soprattutto familiare”.

“Alla luce di queste considerazioni – prosegue Mugianesi – Cna ritiene opportuna una verifica dell’attuale disciplina e dei suoi effetti economici e sociali e chiede che l’eventuale riforma punti, prioritariamente, a riequilibrare il rapporto tra grande distribuzione organizzata e piccolo commercio. Abbiamo bisogno, per le nostre imprese, di prevedere interventi mirati a favore del piccolo commercio, ponendo nel contempo particolare attenzione ai temi della riqualificazione e della vivibilità urbane e dell’accessibilità agli spazi commerciali urbani”.