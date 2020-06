Spiagge off-limits di notte, il Comune si corregge: la determina sarà modificata

La chiusura delle spiagge pubbliche tra le 21 e le 6, nel tratto tra il Guasco e lo scoglio della Vela, non significa interdizione dell’accesso al litorale. Lo ha assicurato il sindaco Valeria Mancinelli durante il consiglio comunale di oggi, in risposta all’interrogazione del capogruppo Altra Idea di Città Francesco Rubini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Mancinelli ha anticipato una riformulazione della determina che ha fatto discutere diverse associazioni: sarà in pratica vietato solo lo stazionamento con assembramento, e quindi cene, feste, grigliate di gruppo. «Questo significa che l’accesso ai litorali per passeggiare, andare alle grotte, mangiare un panino, andare nei ristoranti o nei bar del Passetto sarà consentito- ha spiegato il promo cittadino- probabilmente la formulazione letterale della determina non è stata felicissima da questo punto di vista e gli uffici stanno lavorando in queste ore per una modifica».