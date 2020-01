Sicurezza, scatta la chiusura notturna delle due gallerie sull'Asse Nord Sud

L'amministrazione comunale ha comunciato in mattinata che da oggi martedì 21 gennaio e per quattro giorni, la Direzione Manutenzioni procederà ad un controllo di verifica delle condizioni della volta delle due Gallerie di Baldì - Asse Nord Sud. I lavori verranno effettuati esclusivamente in orario notturno, con chiusura di una galleria alla volta, ad iniziare dalle ore 21:00 di oggi. Il giorno successivo la Galleria verrà riaperta al traffico veicolare alle ore 6:00.

Il fatto

Lo scorso 15 gennaio dei pezzi di cemento caddero dalla galleria dell'Asse, colpendo un furgone condotto da un imprenditore. L’uomo stava andando a lavoro per un’assistenza e ci raccontò quegli attimi, definendosi un vero e proprio miracolato: «Guidavo in direzione Baraccola e all’improvviso ho sentito un grande botto- ha raccontato Bambini- fortunatamente, nonostante i miei 60 km all’ora, un pezzo di cemento ha preso il montante e non il vetro. Se avesse preso il parabrezza in pieno lo avrebbe sfondato e chissà come sarebbe andata. Sono stato miracolato».