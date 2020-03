Chiuse aree verdi e spiagge, controlli affidati a Protezione civile insieme a Vab e ANC

ANCONA - Questa mattina i volontari del gruppo comunale della Protezione civile, insieme a Vab e ANC, coordinati dai funzionari dell’Assessorato alla Protezione Civile, hanno provveduto alla chiusura di parchi e giardini cittadini che non erano recitati in ottemperanza alle nuove disposizioni emanate a livello regionale e nazionale. Stessa cosa è stata effettuata per gli accessi alle spiagge, compresi i sottopassi. I volontari della Protezione Civile comunale, VAB e ANC hanno realizzato oltre 100 avvisi plastificati che sono stati apposti con i nastri di chiusura. Agli stessi volontari competerà la vigilanza. Per questo sono state formate quattro squadre, da due persone ciascuna, attive al mattino e altrettante nel pomeriggio per la vigilanza di questi luoghi in tutta la città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri intanto era stata emessa ordinanza relativa alla chiusura al pubblico dei 13 cimiteri comunali (quello di Tavernelle, Pinocchio, Candia, Sappanico, Gallignano, Montesicuro, Paterno, Posatora, Pietralacroce, Montacuto, Varano, Poggio e Massignano) fino alle 7 di sabato 4 aprile, stabilendo che comunque sarà garantita l'erogazione di eventuali servizi funebri, di ricevimento inumazione e tumulazione. Non sono consentite cerimonie funebri e commemorative in nessuna forma e in nessun luogo per ogni feretro. È consentita la permanenza nella sala del Commiato e nella camera mortuaria al massimo di due persone alla volta purché sia rispettata la distanza minima di 1 metro l'uno dall'altra ; non è consentito l'accompagno del feretro né all'interno né all'esterno dei cimitero. «Ieri nel corso del Coc, il centro operativo comunale per le emergenze, - spiega l’assessore alla Protezione Civile, Stefano Foresi, - abbiamo a malincuore dovuto adottare questa decisione proprio per scongiurare ogni forma di assembramento e occasione di contagio. Si tratta di un provvedimento che tocca la sensibilità di tutti noi ma l’imperativo in questo momento è quello di evitare in ogni modo che altre persone si possano ammalare di Covid-19. Per lo stesso motivo aree verdi cittadine e accessi alle spiagge sono stati interdetti. Ringrazio tutti i volontari che si sono resi disponibili per queste ed altre attività che stiamo portando avanti, così come il magazzino comunale che prosegue in tutti gli interventi previsti per la messa in sicurezza della città e che, nella sua organizzazione, prevede squadre sempre in servizio pronte ad intervenire. Ringrazio anche i cittadini che si stanno impegnando nel seguire attentamente le norme e ricordo a tutti che è importante restare a casa».