Chiusa la salita al Montirozzo, come cambia l'accesso al centro storico

JESI - Iniziano i lavori e la strada del Montirozzo viene chiusa. A comunicarlo è stata l'amministrazione comunale che ha confermato la chiusura della salita che porta al centro storico per tutta la giornata di oggi (martedì 11 febbraio).

A causare il cambio di viabilità sono i lavori di potatura agli alberi che costeggiano la strada. L'accesso al centro storico per i residenti e gli aventi titolo, tramite Porta Bersaglieri, avverrà dalla salita del borgo (via Garibaldi), svoltando a sinistra in Costa del Montirozzo. Come confermato anche dal Comune di Jesi, verrà installata anche un'apposita segnaletica in grado di aiutare gli automobilisti.