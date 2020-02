Il palazzo abbandonato perde pezzi, arrivano i pompieri: chiusa la galleria San Martino

Aggiornamento alle 12,30 - Dopo l'intervento dei vigili del fuoco è stata riaperta la galleria.

Perde pezzi l’ex palazzo dell’Enel, chiusa la galleria San Martino. E’ in corso da parte dei vigili del fuoco un intervento di rimozione dei cornicioni pericolanti dal palazzo abbandonato da tempo e in passato preso d’assalto da tossici e sbandati. Per consentire l’operazione di messa in sicurezza della struttura, su segnalazione dei residenti, i vigili urbani hanno provveduto a chiudere la galleria San Martino. Inevitabili i disagi per la circolazione, con il traffico che agli Archi viene fatto proseguire su via XXIX Settembre, mentre in centro viene deviato su corso Stamira.