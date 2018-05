Il maltempo ferma i primi bagni in mare, chiusa la balneazione

Brutta notizia per chi avrebbe voluto passare qualche ora al mare approfittando del bel tempo previsto per le prossime ore. A seguito dei recenti eventi meteorologici si sono attivati gli scolmatori e l'Amministrazione comunale ha istituito in via precauzionale il divieto di balneazione da Palombina a Torrette, sotto il Cardeto e sotto la piscina del Passetto.