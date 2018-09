Chiude il Sun Island e l'Island Cafè

Sabato mattina è stato il suo ultimo giorno di apertura al pubblico, poi non ha più aperto e non tornerà. Dopo anni di attività chiude il Sun Island di Torrette, in via Tronto 4A. Chiude per una scelta imprenditoriale da parte del proprietario dell’immobile dove i vari soci pagavano l’affitto per mandare avanti le proprie attività commerciali. A chi vende? Alla proprietà dell'adiacente supermercato Maxi Coal che dovrebbe allargarsi. Ad aver già chiuso è il bar, Sun Island Café, mentre per un periodo indeterminato resta aperto il centro estetico, che sarà poi trasferito al Sun Island del Centro Mirum alla Baraccola. Il bar invece chiude anticipatamente perché, essendo in affitto, è stato costretto a liberare i locali senza alcun margine di manovra.

In molti si stavano chiedendo cosa fosse successo ad uno dei locali più vivi e giovanili del quartiere di Torrette che, con aperitivi, pranzi ed eventi a tema, in più occasioni aveva dato una luce in più ad un quartiere sempre più ingolfato dal traffico e sempre più spento. Qualcuno ha pensato subito c’entrasse in qualche modo il cantiere del nuovo Mc Donald’s che sorge proprio davanti al locale. Talmente vicino, da erodere anche la scalinata del Sun. Certo, il cantiere del fast food qualche disagio lo aveva provocato, ma non per questo le luci del Sun Island rimarranno spente in attesa del trasloco.